Cabo Verde Beach Volei Sport Resort começa a receber eventos internacionais a partir de Agosto

Porto Novo, em Santo Antão, pode já partir de Agosto, começar a receber eventos internacionais a nível de vólei de praia, com a conclusão das obras da Cabo Verde Beach Sport Resort.

Os promotores do projecto, estimado em 200 mil contos, garantem que esta unidade hoteleira estará pronta em finais de Agosto, por altura do festival de música da Praia de Curraletes, passando a partir dessa data a receber competições internacionais.

Cabo Verde Beach Sport Resort é uma unidade hoteleira que está a ser construída na zona balnear de Curraletes, a três quilómetros da cidade do Porto Novo.

Está a ser constituído pelo empresário Marcel Schild, dos Países Baixos, que disse ter visto no município do Porto Novo um sítio ideal para a prática do vólei de praia, assegurando que este concelho oferece, para esta modalidade, condições que são “escassas” na Europa.

O clima seco, a temperatura constante de 23 graus e o vento estável do Nordeste são algumas condições que Porto Novo oferece, no entender do investidor, que destaca o sol, as praias e belos cenários que se pode encontrar neste concelho.