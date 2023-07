Portos de Cabo Verde recebem quase 112 mil passageiros em Junho

Os portos de Cabo Verde receberam quase 112 mil passageiros em Junho, um aumento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, e mais 19,4% relativamente ao mês anterior, segundo dados oficiais consultados hoje pela Lusa.

De acordo com o Boletim Estatístico de Tráfego Portuário mensal da Enapor, empresa pública responsável pela gestão dos nove portos do arquipélago, em Junho os portos de Cabo Verde registaram um total de 111.965 passageiros, representando mais 8,1% do que no mesmo período do ano anterior e mais 19,4% em relação ao mês anterior.

Do total dos passageiros movimentados nos portos de Cabo Verde, 36,7% representa o movimento no Porto Grande do Mindelo, na ilha de São Vicente (41.089 passageiros) e 33,8%, o movimento no Porto Novo, em Santo Antão, (37.923 passageiros).

O Porto da Praia, em Santiago, teve uma quota de mercado de 8,8% (9.880 passageiros), o Porto de Vale de Cavaleiros, no Fogo, com 4,8% (5.450 passageiros), o Porto da Palmeira, no Sal, com 3,5% (3.981) e o Porto de Tarrafal, em São Nicolau, com 3,3% (3.734 passageiros).

Já o Porto de Sal Rei, na Boa Vista, teve 3,2% (3.640 passageiros), o Porto da Furna, na Brava, com 2,8% (3.220) e o Porto Inglês, no Maio, registou 2,7% (3,048 passageiros), conforme os dados da Enapor.

Quanto à movimentação de navios, em junho os portos de Cabo Verde registaram registou 635 escalas.

"Observou-se uma estagnação do indicador (0,0%) em comparação com o período homólogo de 2022 e uma variação negativa de 4,1% em relação ao mês anterior", avançou a mesma fonte.

Das escalas de navios no mês passado nos portos de Cabo Verde, 33,8% representam a quota de mercado do Porto Grande (215), 20,9%, do Porto Novo (133), 14,3%, do Porto da Praia (91), 7,6%, do Porto Vale Cavaleiros (48 escalas), 6,6% do Porto Palmeira (42).