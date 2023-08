São Vicente: Sindicato agenda manifestação de trabalhadores da empresa Atunlo para quinta-feira

Sindicato da Indústria, Serviços Gerais, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Segurança Privada e Serviços Marítimos e Portuários (Siacsa) marcou para quinta-feira, 10, no Mindelo, uma manifestação dos trabalhadores da empresa Atunlo, com passagem pelo Ministério do Mar.

Segundo o coordenador do sindicato em São Vicente, Heidy de Andrade, várias têm sido as situações relatadas pelos trabalhadores da Atunlo, conservação e transformação de pescado, entre elas “arbitrariedades no pagamento do subsídio de produtividade” e despedimentos, pelo que, inclusive, não descarta a possibilidade de se avançar com um pré-aviso de greve.

Da mesma forma, os manifestantes devem protestar ainda em frente ao Ministério do Mar, na Avenida Marginal, já que o Siacsa, segundo Heydi de Andrade, acusa o ministro Abraão Vicente de ter conhecimento de “situações irregulares, umas até comunicadas pelo sindicato” em certas empresas da ilha, entre elas Atunlo e Frescomar, mas que “se recusa a sentar à mesa para um diálogo sincero e aberto”, no sentido de se encontrar a melhor via tendente a solucionar os problemas.

“Em vez disso, procede com inverdades na comunicação social, com acusações contra o sindicato, ouvindo apenas uma das partes, que é a das empresas”, reiterou o coordenador do Siacsa em São Vicente.