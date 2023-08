Operadora dos Países Baixos doa 100 mil euros para Cabo Verde investir em iniciativas de preservação do ambiente

A organização de viagens dos Países Baixos Voja Travel’ assinou um acordo com Cabo Verde no montante de 100 mil euros para ser investido em iniciativas de preservação do ambiente.

A informação foi avançada à imprensa pelo Ministério do Turismo, através de um comunicado de imprensa, que indica que o ministro do Turismo, Carlos Duarte Santos, esteve, na semana passada, nos Países Baixos e na Bélgica, tendo discutido o tema turismo sustentável com a ‘Voja Travel’.

De acordo com a mesma fonte, a oferta foi feita pelo fundador e administrador da ‘Voja Travel’, Joshua Van Eijndhoven, que ressaltou, na ocasião, a necessidade de as empresas de viagem contribuírem para que Cabo Verde saiba como lidar com a transição climática.

Van Eijndhoven adiantou que Cabo Verde com este financiamento poderá instalar uma produção anual de 100.000 kWh de eletricidade, poupando aproximadamente 704.000 litros de diesel ao longo da vida útil dos painéis solares.

“É crucial repensarmos como passamos as férias no futuro, garantindo benefícios para todos, turistas e populações locais, ao mesmo tempo em que minimizamos o problema climática”, declarou Van Eijndhoven, que informou ainda que as instalações dos painéis vão ser executadas por fornecedores locais durante os anos 2023 e 2024, cumprindo o projecto “Voja Clean Energy”.

Na ocasião, o mesmo avançou uma estimativa de 4.000.000 de euros que os clientes da ‘Voja Travel’ gastarão em 2024 em negócios nas ilhas, especialmente as menos visitadas como São Vicente, Santo Antão, Santiago e Fogo.

Como empresa, a ‘Voja Travel’ comprometeu-se a ter um “impacto positivo” com as férias em cerca de um milhão de pessoas até 2033 e em todos os destinos.

A empresa de viagens ‘Voja Travel’ foi fundada há seis anos para oferecer uma alternativa ao turismo de massa.

Desde então, aproximadamente 5.000 viajantes exploraram cinco destinos com a ‘Voja Travel’.