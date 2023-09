Administração da Frescomar clama por mudança no código laboral para combater “alta taxa de absentismo” da fábrica

A adminstração da conserveira Frescomar exortou o Governo a alterar o código laboral para combater a “alta taxa de absentismo” dos trabalhadores, situação que pretendem colocar ao ministro de Estado, que tutela a pasta do Trabalho.

Conforme avançou à Inforpress o adjunto do presidente do conselho de administração, Manuel Monteiro, esta será a “principal preocupação” com que pretendem confrontar o ministro Fernando Elísio Freire, que visitará a fábrica na sexta-feira, 22.

“Esta é a única fábrica do grupo que temos um elevado número de faltas, comparando com as outras fábricas que temos em outros países”, explicou a mesma fonte, que faz comparação entre Cabo Verde, Portugal e Espanha relactivamente ao número de faltas necessárias para rescisão de contrato.

Como disse o responsável, no País é preciso ser dez faltas seguidas, enquanto que em Portugal é cinco e Espanha só três.

Quanto a faltas não justificadas, Manuel Monteiro questionou o porquê de se permitir 20 por ano, enquanto que em é Portugal só se aceita dez e Espanha apenas sete.

“É preciso fazer essa alteração no Código Laboral para haver mudança no comportamento, que, no caso, pode prejudicar a nossa produção”, sublinhou a mesma fonte, adiantando que a direcção pretende falar com o ministro Fernando Elísio Freire sobre a proposta de alteração do Código Laboral já proposta pelo Governo, mas que ainda não foi discutida.

Além do encontro na Frescomar, o governante, que também tutela as pastas de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, estará no Mindelo na sexta-feira, 22, para presidir a sessão de abertura de um fórum realizado pelo Instituto para a Promoção do Diálogo Social e Liberdade Sindical (Iprodial), que é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, criada em Agosto de 2021.

A realização do 1º Fórum Iprodial enquadra-se nos objectivos do referido Instituto, que tem por fim principal a promoção do diálogo social e Liberdade siindical, bem como a formação, investigação e divulgação nesses domínios.

O evento decorrerá sob o tema” O papel do diálogo social na construção do Estado democrático” e acontece no auditório da Faculdade de Educação e Desporto (FaED), da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) no início da tarde da sexta-feira.