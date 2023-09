Cabo Verde vai acolher Fórum de Energia Sustentável da CEDEAO “para uma África Ocidental mais verde”

O Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO (CEREEC) realiza de 12 a 13 de Outubro a oitava edição do Fórum de Energia Sustentável da CEDEAO (ESEF 2023), na Cidade da Praia.

O fórum vai servir como uma plataforma vital para representantes governamentais, organizações internacionais, líderes do sector privado, universidades, sociedade civil e investidores se envolverem em discussões significativas e partilharem os seus conhecimentos sobre os desafios energéticos urgentes que a região enfrenta.

“Em cada edição, o ESEF atrai um vasto leque de ‘stakeholders’, incluindo chefes de Estado, ministros, líderes de instituições financeiras e organizações de desenvolvimento, e o sector privado, para discutir e colaborar em soluções de energia sustentável para a região”, refere uma comunicação do CEREEC.

Com o objectivo de impulsionar a inovação, a colaboração e o intercâmbio de conhecimentos, o evento está programado para influenciar o panorama do sector energético na África Ocidental nos próximos anos.

De acordo com o director executivo do CEREEC, Francis Sempore, citado na nota, o ESEF sublinha o seu compromisso de promover soluções de energia sustentável que abordam os desafios e oportunidades únicas na África Ocidental.

Ao reunir diversas partes interessadas, pretende-se fomentar a colaboração e a inovação, conduzindo a região, em última análise, para um futuro energético mais sustentável e resiliente, uma vez que um dos elementos fundamentais do fórum é incentivar o investimento.

O Centro organiza o fórum de forma a conectar as partes interessadas com potenciais investidores, promovendo oportunidades de financiamento para projectos de infraestrutura verde que se alinham com os objectivos de energia da região, convicto que projectos de energia sustentável requerem investimentos substanciais.

“Outro pilar fundamental do Fórum está relacionado com a promoção de políticas e quadros regulamentares, essenciais para orientar a transição para a energia sustentável. O Fórum servirá de plataforma para discutir recomendações políticas que apoiem um ambiente propício à inovação energética, à concorrência no mercado e ao envolvimento do sector privado.

O evento enquadra-se na Semana de Transição Energética da África Ocidental, que está a ser organizada em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio e Energia, que inclui também a realização da quarta Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Cabo Verde (FIEREE), que vai ser realizado de 12 a 14 de Outubro próximo, na FIC, cidade da Praia.