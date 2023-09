​Índice de produção industrial regista variação homóloga de 3,4 % em 2023

O índice de produção industrial (IPI) registou, no segundo trimestre de 2023, variação homóloga de 3,4%, com os índices de preços na produção e volume de negócios na indústria a registarem variações homólogas de 26,6 % e 14,3 %, respectivamente. Os dados constam nos Indicadores de Curto Prazo da Indústria referentes ao ano de 2023, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) que apontam igualmente para variações homólogas dos índices de emprego, remuneração e horas trabalhadas.

Os dados mostram que a evolução do índice de preço na produção industrial foi particularmente influenciada pelo agrupamento das indústrias transformadoras e captação, tratamento e distribuição de água, com contribuições para a variação do índice agregado de 6,1 e 1,0 pontos percentuais, respectivamente.

Já em relação ao índice de volume de negócios, este registou uma variação homóloga de 14,3%, sendo que nas indústrias extractivas registou-se uma variação do volume de negócios negativa, de -79,1%.

“O volume de negócios na Secção das Indústrias Transformadoras registou variação de 12,4% e as secções de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de tratamento e distribuição de água registaram variações homólogas de 18,9% e 8,3%, respectivamente”, refere o documento distribuído à imprensa.

Conforme a mesma fonte, no ano de 2023, as respectivas variações homólogas dos índices de emprego e horas trabalhadas na indústria foram de 1,4% e 3,2%, respectivamente.

“A secção das indústrias extractivas registou variações homólogas de -5,6% em relação ao índice de emprego e de -12,1% em relação ao índice de horas trabalhadas. Na secção das indústrias transformadoras, registou-se uma variação homóloga de 3,8 % no índice de emprego e 6,7% no índice de horas trabalhadas”, indicou o INE.

Nas secções de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e de tratamento e distribuição de água, foram registadas variações homólogas no índice do Emprego de -1,0% e -0,9%. No índice de Horas Trabalhadas registaram-se variações de -0,5% e - 1,7%.

A taxa de variação homóloga das remunerações na indústria foi de 5,3%, com as indústrias extractivas e indústrias transformadoras a registar variações no índice de remunerações de -17,0% e 5,6%.

“As secções de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de captação, tratamento e distribuição de água, registaram variações de 7,7% e -5,9% respectivamente ”, acrescentou a mesma fonte.

O IPI é um indicador que tem por finalidade medir as variações do volume da produção das indústrias em intervalos curtos e regulares.

Este índice, de acordo com o INE, dá uma medida da tendência do valor acrescentado a custo de factores, ao longo de um dado período de referência e os índices são obtidos tendo por base o Inquérito Mensal à Produção Industrial, realizado junto de unidades estatísticas seleccionadas a partir das empresas sediadas no território nacional.