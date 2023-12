IFC investe no Oásis Atlântico Hotel Group para apoiar turismo e emprego em Cabo Verde

Espera-se que o investimento crie mais de 700 empregos directos e 20.000 empregos indirectos, e garanta o acesso a uma fonte confiável de rendimento para mais de 700 PME abastecedores e agricultores que fornecem serviços e bens aos hotéis do Oásis Atlântico

Para apoiar o emprego e o crescimento económico em Cabo Verde, a IFC anunciou um pacote de financiamento para o Oásis Atlântico. A IFC – International Finance Corporation (Corporação Financeira Internacional) – membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento global focada no sector privado nos mercados emergentes. Está em mais de 100 países e no ano fiscal de 2023, comprometeu-se com um valor recorde de 43,7 mil milhões de dólares para empresas privadas e instituições financeiras nos países em desenvolvimento.

O pacote de financiamento organizado pela IFC de até 35,5 milhões de euros proporcionará liquidez a três empresas hoteleiras detidas pelo Oásis Atlântico em Cabo Verde, apoiando o emprego e as cadeias de abastecimento à medida que a indústria do turismo do país recupera do impacto da pandemia.

O pacote de financiamento inclui um empréstimo de até 10,5 milhões de euros por conta própria da IFC, um empréstimo concessional de até 10,5 milhões de euros da IFC na sua qualidade de entidade implementadora do Mecanismo de Financiamento Misto (BFF) da Associação Internacional de Desenvolvimento Janela do Sector Privado [a Janela do Sector Privado da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) foi lançada em 2017 para estimular o investimento do sector privado nos países mais pobres e mais frágeis] e empréstimos até 14,5 milhões de euros que serão mobilizados junto de quatro credores comerciais.

O investimento permitirá à Oásis Atlântico refinanciar a sua dívida existente com prazos de empréstimo mais longos, até 14 anos, melhorando a sua estrutura financeira e resolvendo as restrições de liquidez causadas pela pandemia.

“Estamos entusiasmados em anunciar esta parceria com a IFC”, disse Alexandre Abade, CEO do Grupo Oasis Atlântico. “Este é um marco significativo que sublinha o nosso compromisso com o desenvolvimento do turismo em Cabo Verde e irá permitir-nos elevar as nossas ofertas de hospitalidade, melhorar as experiências dos hóspedes e solidificar ainda mais a nossa posição como um player líder na indústria no país”.

“O investimento da IFC no Oásis Atlântico apoiará um interveniente fundamental no sector hoteleiro de Cabo Verde e fortalecerá a resiliência da indústria turística do país como um todo”, sublihou Olivier Buyoya, Director Regional da IFC para a África Ocidental. "Ao apoiar centenas de empregos e empresas nas cadeias de abastecimento dos hotéis, o financiamento também demonstra o compromisso mais amplo da IFC em promover o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável do país."

O Oásis Atlântico possui ou explora actualmente mais de 3700 camas, distribuídas por 8 hotéis - 6 em Cabo Verde, nas ilhas do Sal, Boa Vista, Santiago e São Vicente, um no Nordeste do Brasil, em Fortaleza (CE), e um em Saidia, Marrocos.

Este projecto é a segunda iniciativa da IFC na indústria do turismo de Cabo Verde este ano. Em Julho, a IFC anunciou um empréstimo ligado à sustentabilidade à Cabo Verde Airport SA, uma subsidiária da VINCI Airports, para reforçar as infra-estruturas nos sete aeroportos do país e ajudá-los a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.