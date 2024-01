Mais de 2,5 mil milhões de escudos transacionados na rede vinti4 de 28 de Dezembro a 01 de Janeiro

Mais de 2,5 mil milhões de escudos foram transacionados na rede Vinti4 de 28 de Dezembro a 01 de Janeiro de 2024, conforme dados disponibilizados hoje à Inforpress pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP).

De acordo com a mesma fonte, no período em referência, foram registadas 475.851 operações de compra nos terminais de pagamento automático (POS, Point Of Sale, na terminologia inglesa), no valor de 1.478.333.069 escudos, representando aumentos de 15 e 13 por cento (%) respectivamente, em relação ao mesmo período de 2022

A SISP assinala que em termos de levantamentos nos caixas vinti4, em todo o território cabo-verdiano, foram realizadas 136.162 operações, totalizando 813.311.800 escudos, representando acréscimos de 2 e 3% respectivamente em relação ao período homólogo em 2022.

Segundo a SISP, combinando as operações “compras e levantamentos” na rede vinti4, um número de 612.013 operações totalizaram 2.291.644.869 escudos, mais 11 e 9% respectivamente face a 2022.

A nível de transferências, foram registadas 10.080 (dez mil e oitenta) operações no total de 334.744.344 com um aumento de 99% no número de operações e 93% no valor.

O somatório dos levantamentos, pagamento das compras e transferência ultrapassam os 2,5 mil milhões de escudos movimentados na rede vinti4 no período de 28 de Dezembro de 2023 a 01 de Janeiro de 2024.

Já no período de 15 a 25 de Dezembro, mais de 5,6 mil milhões de escudos foram transacionados na rede vinti4, conforme os dados avançados pela SISP, na semana passada.

A SISP tem espalhado pelo território cabo-verdiano mais 200 ATM e 8.000 POS.