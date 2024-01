Preço de produtos alimentares de primeira necessidade com “tendência mista” nos primeiros dias de Janeiro

Os preços dos produtos alimentares de primeira necessidade a nível mundial apresentaram, na última semana de Dezembro de 2023 e no início de Janeiro de 2024 uma tendência “mista”, tendo o arroz, a farinha e o açúcar apresentado aumento.

A informação consta do INFOSemanal nº 2/2024, divulgado hoje pelo Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional (SNSAN) face ao comportamento dos preços dos produtos alimentares no mercado internacional.

Segundo o boletim de informações, as cotações mundiais de exportação de milho assinalaram uma baixa, sustentada por condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das culturas nas principais origens e valorização do dólar americano.

O mercado mundial de açúcar, ressaltam, foi impactado pela redução na produção de açúcar da Índia e pelo aumento na procura, enquanto que as cotações mundiais de frete marítimo, registaram uma tendência de baixa em relação ao mês de Dezembro de 2023.

Os preços mundiais de exportação de trigo, indica a mesma fonte, apresentaram uma tendência mista face à semana passada, sendo que na Rússia, as cotações de exportação de trigo assinalaram uma alta comparativamente, enquanto que na União Europeia (UE), os preços do trigo caíram ligeiramente num mercado calmo, influenciados principalmente por preocupações sobre a competitividade das exportações.

A mesma fonte explica que os preços mundiais de exportação de arroz apresentaram uma tendência de alta, sendo que na Tailândia, a redução nas disponibilidades de colheitas antigas e os movimentos cambiais ofereceram apoio aos preços de exportação de arroz, e no Vietname, os preços de arroz registaram uma estabilidade face à semana passada.

A análise quinzenal face ao comportamento dos preços dos produtos alimentares no mercado internacional indica que os preços mundiais de exportação de óleo de soja apresentaram uma tendência mista em relação à semana passada, tendo em Argentina, as cotações de óleo de soja, aumentado cerca de 0,9% e no Brasil uma baixa de cerca de 4,3%.

Ainda a INFOSemanal os preços mundiais de exportação de açúcar registaram uma tendência de alta, sendo o Brasil, o país que exportou 27,5 (Milhões de Toneladas) de açúcar nos primeiros 11 meses do ano e com um aumento de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na Índia, frisa o documento, a produção de açúcar totalizou 11,2MT nos primeiros três meses da temporada 2023/24, uma queda de 7,7% face ao período homólogo da temporada passada.

A INFOSemanal é uma publicação que fornece informações sobre o comportamento dos preços nacionais de produtos alimentares de primeira necessidade, com base no Observatório do Mercado do Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério da Agricultura e Ambiente.