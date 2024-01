​Preços da oferta turística aumentaram em termos homólogos 18,5% no quarto trimestre de 2023

No quarto trimestre de 2023, a taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços Turísticos (IPT) foi de 18,5%, resultado superior em 0,6 p.p. face ao trimestre anterior, segundo os resultados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em comunicado, o INE informou que a variação trimestral observada no quarto trimestre de 2023 foi de 3,0 %, inferior em 6,0 p.p. ao valor registado no trimestre anterior, que apresentou uma variação de 9,0%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador.

Os resultados divulgados revelaram que no quarto trimestre de 2022, esta variação tinha sido positiva e relativamente intensa, 2,4%, situando-se 0,6 p.p. abaixo da actual.

De acordo com o INE, a classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes apresentou uma variação homóloga de 18,8%, correspondendo a um aumento de 0,7 p.p. em relação ao trimestre anterior. Nas ilhas de Boa Vista e Sal, registou-se aumentos dos preços relacionados ao alojamento e restauração, de 21,5% e 16,6%.

As ilhas de São Vicente e Santiago registaram, por sua vez, variações de 13,2% e 9,2%, respectivamente, e, em Santo Antão, registou-se uma variação de 8,3%.

As classes de aluguer de viaturas e de serviços de entretenimento e cultura apresentou uma variação homóloga negativa de -2,6%, em relação ao trimestre anterior que tinha uma variação nula. Nas ilhas de São Vicente, Sal e Santiago, registaram uma diminuição de -4,0%, -1,9% e -0,9 %. Os resultados apontaram que as ilhas de Santo Antão e Boa Vista não registraram qualquer alteração nos respectivos preços, relactivamente ao trimestre homólogo.

De acordo com os resultados divulgados pelo INE, nota-se que os preços relactivos aos Restaurantes registaram um aumento de 10,5% relactivamente ao quarto trimestre de 2022, e nas actividades de Cafés, Bares e Similares, o aumento de preços registado foi de 14,5%.

Em relação à actividade de alojamento, os preços dos serviços nos Aldeamentos Turísticos e Hotéis registaram aumentos de 50,3% e 21,5%, respectivamente. As Pousadas e Pensões registaram variações de 16,6% e 10,2%, e os Hotéis Apartamentos registaram um aumento de 9,1%. Nas Residenciais, registou-se um aumento, ainda que relactivamente mais brando, na ordem dos 7,8%.

Segundo o INE, a taxa de variação no trimestre em análise foi de 3,0%, inferior em 6,0 p.p. à registada no trimestre anterior, em que se situara em 9,0%. No mesmo trimestre do ano anterior, verificara-se uma variação em cadeia (trimestral), de 2,4%.

O INE reforça que estes resultados são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de Alojamento. Concretamente, a variação deste trimestre face ao anterior, revela um aumento dos preços nos Serviços do Alojamento, com principal destaque para os Hotéis e Pensões, (4,6%) e (0,3%).

Nos serviços prestados pelos Hotéis Apartamentos e Aldeamentos Turísticos, se verificou diminuição dos preços (-0,3% e 3,5%), nas Pousadas e Residenciais, registaram variações nulas. Nos serviços prestados de Aluguer de Viaturas, registou uma diminuição de - 2,6%. Os restantes serviços turísticos registaram variações nulas face ao trimestre anterior.

No ano de 2023, os preços dos serviços turisticos apresentaram uma taxa de variação de 16.7% face ao ano anterior, o que corresponde a um aumento do nível médio dos preços face a 2022.

Os resultados apontaram aumento de preço médios anuais em todas as ilhas. A ilha de Boa Vista foi a que registou aumentos mais significativos de 17,5%, seguida do Sal, com 16,6%. O movimento do IPT total é determinado pela classe dos Hoteis, Restaurantes, Cafés, Bares e similares, que registaram uma variação de preços médios de 17,6%, face ao ano anterior.

A nível das Ilhas, as ilhas do Sal e Boavista apresentaram variações trimestrais de sinal positivo, 5,30% e 1,90%, que determinou o movimento do IPT Nacional. Nota-se que São Vicente e Santiago, registaram variações trimestrais de sinal negativo, -1,20% e 0,30%, respetivamente. A ilha de Santo Antão registou variação nula.