Primeiro hotel de cinco estrelas na cidade da Praia abre as portas no mês de Maio sob gestão do Grupo Barceló

O primeiro e único hotel de cinco Estrelas na cidade da Praia, propriedade da Valor Hotéis e Turismo (VHT), localizado na Prainha, abre as portas no mês de Maio deste ano, sob a gestão do Grupo Barceló.

O hotel de luxo, que de acordo com uma nota da VTH, vai ostentar o nome de “Hotel Barceló”, é a concretização de uma ambição de elevar a qualidade da oferta turística na capital do país, depois de um processo de aprimoramento à procura do alinhamento com os melhores padrões de qualidade internacionais.

O empreendimento turístico dispõe um total de 70 quartos, mais 10 suítes, incluindo uma suite presidencial, uma sala de conferência, uma piscina infinita e dois restaurantes, sendo que o principal leva o nome “Jasmim Restaurante”.

“O posicionamento internacional e a operacionalização de um hotel com essas características, o primeiro e único hotel de cinco estrelas da capital do país, requer expertise e experiência profissional só encontradas em cadeias hoteleiras com reconhecida notoriedade internacional”, realçou a VTH na nota partilhada com a Inforpress.

Neste sentido, acrescenta a mesma fonte que a empresa proprietária seleccionou para operacionalizar o seu hotel, o Grupo Barceló, uma das mais prestigiadas cadeias hoteleiras internacionais, com mais de 245 hotéis, em mais de 21 países, uma rede agência de viagens, operadores turísticos, companhia de aviação, o que representa uma mais valia, não só, para o sucesso do hotel, mas também para o posicionamento da ilha de Santiago como um destino turístico de qualidade.

“A estratégia de marketing recomendou para um rápido posicionamento internacional do hotel com o nome de Barceló Hotel tendo em vista o prestígio da marca associado ao Grupo Barceló”, acrescentou.

O empreendimento, de acordo com a mesma fonte, vai criar entre 60 e 70 postos de trabalho.