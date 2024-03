Cimeira de Afro-empreendedorismo quer fortalecer empreendedorismo na comunidade lusófona e latino-americana

A primeira edição da Cimeira de Afro-empreendedorismo da Comunidade Lusófona e América Latina (CACLAL), que conta com o apoio institucional da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, acontece hoje, em Lisboa, com vista a fortalecer os laços empresariais.

Idealizada pelo advogado Matheus Monteiro Lopes e pelo jornalista e consultor internacional de negócios Júlio António Aponto Té, a Cimeira de Afro-empreendedorismo CACLAL Lisboa 2024 surge como uma “plataforma estratégica para fortalecer as relações multilaterais e impulsionar oportunidades de negócios entre os países lusófonos e latino-americanos, seguindo as melhores práticas.

Promovido pela Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços Brasil-Guiné Bissau em conjunto com a Coligação da Juventude dos Países da Língua Portuguesa, a Associação Cabo-verdiana Lisboa e a GB Empreendimentos, tem como principal objectivo “fomentar o empreendedorismo na comunidade lusófona e latino-americana, promovendo o desenvolvimento sustentável e a conexão entre jovens empreendedores”.

Além das actividades programadas, os organizadores planeiam lançar o “Programa ELP”, uma iniciativa de rádio e televisão dedicada ao empreendedorismo e à empregabilidade na língua portuguesa, com o intuito de facilitar oportunidades corporativas para pequenos e médios empreendedores conectarem-se com grandes potências.

Conforme a programação, a agenda do evento compreende palestras, painéis de discussão, workshops e exposições de ‘startups’ inovadoras no mercado, ao mesmo tempo que os participantes terão a oportunidade de interagir com diplomatas, governantes, representantes de organismos internacionais, empresários, pesquisadores e profissionais de áreas correlatas.

A ideia é promover a troca de experiências e conhecimentos que impulsionam o crescimento e desenvolvimento do afro-empreendedorismo.

A Cimeira de Afro-empreendedorismo CACLAL Lisboa 2024 conta com o apoio institucional da Embaixada de Angola em Portugal, bem como de outras entidades governamentais, organizações civis e instituições empresariais dos países envolvidos.

A primeira edição do evento acontece no auditório do salão nobre da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa-CCIP, a partir das 09:00 (08:00 em Cabo Verde).

A abertura da cimeira estará a cargo do embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, e do embaixador de Paraguai em Lisboa, Julio Duarte Van Humbeck.

O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento (CCS), Marcos Rodrigues, estará presente para falar sobre “Empreendedorismo e inovação na nova era, sob a óptica da revolução 4.0” no evento que terá como uma das moderadoras a vice-presidentes da Associação Cabo-verdiana Lisboa (ACV), Dulcineia Sousa.

“Empreendedorismo como veículo de mudança”, “Empreendedorismo social e promoção de parcerias público-privada, a partir da mobilização de recursos”, “Geopolítica do incentivo à assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros”, “Os imigrantes e empresas privadas sob o empreendedorismo”, “Cidades e comunidades sustentáveis” e “Promoção cultural dos países de língua portuguesa e da América Latina” serão outros temas em debate.