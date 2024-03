Preços de exportações compensam subida nas importações

​A subida dos preços dos produtos exportados por Cabo Verde superou o aumento do lado das importações durante o mês de Fevereiro, em termos homólogos, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice de preços da importação subiu para 139 pontos em Fevereiro de 2024, mais 7,5% que há um ano, enquanto o índice de preços de exportação saltou de 113,5 para 133,3 pontos, no mesmo período, uma subida de 17%, lê-se no mais recente boletim do Índice de preços do Comércio Externo (ICE).

Do lado da importação, o aumento significativo do preço de animais, madeiras, cortiça e carvão foi contrabalançado com a redução nos vegetais, metais, máquinas, peças e componentes.

O INE não apresenta detalhes sobre os componentes da exportação, mas o cabaz tradicional é liderado por preparados e conservas de peixes, seguindo-se, a uma distância considerável, o vestuário e calçado.

Os termos de troca (índice de exportações a dividir pelo índice de importações) melhoraram para 96% (estavam em 88%, há um ano).

O Índice de preços do Comércio Externo (ICE) é um indicador que tem por finalidade obter informação mensal sobre a evolução dos preços das trocas comerciais entre Cabo Verde e o resto do mundo.

Os dados são obtidos pelo INE a partir de registos administrativos.

O ICE é medido em valores unitários, a partir de um valor base de 100 fixado em 2015.