BVC distinguida pela Global Banking & Finance Review pela implementação da Blu-X e emissão de obrigações sociais

A Bolsa de Valores Cabo Verde (BVC) foi distinguida com dois prémios pela Global Banking & Finance Review pela implementação da Plataforma Blu-X e a emissão das obrigações sociais.

De acordo com uma nota de imprensa, a BVC foi galardoada com o prémio "Iniciativa ESG Mais Inovadora na África Ocidental 2024”, pela implementação do Blu-X, que é uma plataforma regional de listagem e negociação de instrumentos financeiros sustentáveis e inclusivos orientados para a economia sustentável.

O segundo prémio intitulado “Melhor Obrigação Social ESG na África Ocidental 2024" é relativo à emissão, em 2022, de obrigações sociais da Morabi - Cooperativa de Poupança e Crédito, no montante de 100 mil contos, destinados a reforçar a liquidez e duplicar a carteira de crédito da Morabi, visando essencialmente apoiar a diminuição da pobreza, a promoção da inclusão social e financeira.

Para a BVC esses dois prémios de “prestígio” são o reconhecimento do engajamento da instituição com a excelência e inovação e reforça o compromisso contínuo da BVC em promover práticas sustentáveis e responsáveis no mercado de capitais de Cabo Verde e na região da África Ocidental.

A Global Banking & Finance Review é uma prestigiada revista internacional digital do sector financeiro que distingue a comunidade financeira com prémios que reflectem a inovação, a estratégia e o progresso.