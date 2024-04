Pró-Empresa apresenta "Impulsiona" em Salamansa

​A Pró-Empresa apresenta na segunda-feira, 08, na Casa do Pescador, em Salamansa, o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Sector do Turismo e da Economia Azul, denominado “Impulsiona”.

O programa tem por objectivo “apoiar o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas nacionais, em especial as empresas lideradas por mulheres, em todo o país, no abastecimento sustentável, de qualidade e certificado, sempre que exigível e respeito pelas normas ambientais e sociais, da cadeia de valor do turismo e da economia azul”. Este apoio acontece através de um conjunto de soluções de financiamento de assistência técnica, capacitação empresarial e reforço das capacidades para as micro, pequenas e médias empresas acederem ao crédito, em áreas de especial interesse para os objectivos do programa. Podem candidatar-se ao programa as micro, pequenas e médias empresas que estejam constituídas nos termos da legislação em vigor, que tenham promotores de nacionalidade cabo-verdiana, que detenham, no mínimo 50 por cento (%) do capital social da empresa e que tenham um volume de negócios anual até 150 mil escudos.

