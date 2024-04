Cabo Verde regista taxa de inflação de 2,0% em Março de 2024

Em Março de 2024, a taxa de inflação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) atingiu 2,0%, apresentando uma taxa de variação mensal de 0,4%, um aumento de 0,3 pontos percentuais relativamente ao mês anterior, segundo dados divulgados, hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Conforme os resultados apresentados pelo INE, a variação acumulada do IPC em Março foi de -0,1%, uma taxa 1,0 ponto percentual inferior à observada no mesmo período do ano anterior.

A taxa de variação homóloga do IPC total, em Março, foi de 0,3%, registando uma aceleração de 0,8 pontos percentuais em relação a Fevereiro de 2024. O índice também apontou uma variação média de 2,0% nos últimos doze meses, uma redução de 0,5 pontos percentuais relativamente ao mês anterior.

O INE avançou ainda que o indicador de inflação subjacente, que exclui energia e bens alimentares não transformados, em Março, mostrou uma variação homóloga de 0,3%, um aumento de 0,8 pontos percentuais comparados com Fevereiro de 2024.

Segundo a mesma fonte, os dados apontam para uma tendência de desaceleração na inflação, embora persistam oscilações nas variações mensais.