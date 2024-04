Espanha apoia Cabo Verde com 11 ME em quatro anos

A Espanha apoiou Cabo Verde com 11 milhões de euros nos últimos quatro anos, para projectos ligados à pandemia da covid-19, igualdade de género, trabalho digno ou economia azul, conforme dados hoje divulgados.

Os dados foram avançados em nota de imprensa pelo Governo cabo-verdiano, após a primeira reunião do Comité Bipartido de Acompanhamento do Acordo de Cooperação Avançada com a Espanha, indicando que o apoio financeiro foi destinado ainda a projetos ligados aos bens públicos globais e às parcerias para o país alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Durante a reunião, que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional cabo-verdiano, na Praia, os dois países fizeram o balanço da cooperação e o ponto de situação da concretização dos diferentes projectos.

O comité concluiu que “a cooperação espanhola tem colaborado de forma relevante com o país, alinhando não somente os seus Programas e Projetos, mas também os seus investimentos em matéria económica – sobretudo nos setores do Turismo e Economia Azul – com as Estratégias e Políticas de Cabo Verde”.

Os dois países comprometeram-se em continuar a “encetar esforços para aprofundar a parceria estratégica”.

Esta foi a 1.ª reunião do comité, depois da assinatura do acordo de cooperação entre Cabo Verde e Espanha a 20 de Dezembro de 2021.

O encontro foi copresidido pelo diretor nacional de Política Externa e Integração Regional de Cabo Verde, Carlos Semedo, pela embaixadora do Reino da Espanha em Cabo Verde, Ana Paredes Prieto, e pelo diretor nacional do Planeamento, Gilson Pina.

A reunião aconteceu na Praia na mesma altura em que o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, está a realizar uma visita de uma semana a Espanha, onde participou na Conferência das Nações Unidas para a Década dos Oceanos, com um programa de trabalho paralelo.