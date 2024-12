Edição 1202

Os mais recentes desenvolvimentos em torno da auditoria financeira à Presidência da República fazem a manchete desta edição do Expresso das Ilhas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou esta segunda-feira, 10, a abertura de uma investigação relacionada à Presidência da República após a análise do Relatório de Auditoria Financeira e de Conformidade, que abrange o período de 1 de Janeiro de 2021 a 10 de Janeiro de 2024. Também anunciou que deduziu acusação e requereu julgamento a um funcionário do quadro daquela instituição a quem foi imputada a prática, em autoria material, de um crime de desvio de dados.

Também em destaque está a entrevista com Eurídice Mascarenhas, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania.

Assinalou-se no dia 10 de Dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, data que marca a aprovação da Declaração Universal. Numa conversa que começa por traçar a situação mundial, em que nada pode ser tomado por garantido, Eurídice Mascarenhas mostra-se optimista no futuro, porquanto ‘o homem é a esperança’. E num olhar sobre Cabo Verde, em particular, país com um “percurso belíssimo” na promoção destes direitos, a presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC) destaca os desafios do país, priorizando uma maior atenção às pessoas mais vulneráveis. A responsável elenca ainda vários projectos e iniciativas que a comissão tem em curso, nomeadamente a criação de um Observatório, mas também acções previstas no terreno, em particular junto ao sistema educativo – do pré-escolar à academia.

Na capa desta edição damos igualmente destaque ao rescaldo das autárquicas.

Depois dos maus resultados na autárquicas a Direcção Nacional do MpD vai reunir dia 11 de Janeiro. O encontro vai servir para “definir orientações estratégicas para reposicionar o partido e reforçar sua acção política”, como referiu o vice-presidente do partido, Elísio Freire. Já no PAICV, o actual presidente, Rui Semedo, não esclarece se é candidato à sua própria sucessão no Congresso que se realizará em Abril do próximo ano.

Numa reportagem que começou na edição passada, trazemos, nesta edição, a segunda parte de ‘O Fim do 25 de Abril em Cabo Verde’.

Pressionado internamente e externamente, o Estado português vê-se encostado à parede para acelerar o processo de independência de Cabo Verde. Não querendo parecer que simplesmente abandonou tudo, o ministro Almeida Santos senta-se com Pedro Pires para redigir o acordo que, como disse o governante português, permitiria “salvar a face” de Portugal, mesmo que para isso tivesse de abdicar do referendo popular, que o PAIGC não aceitava e que o governo português queria. Dezembro de 74 e a tomada da rádio Barlavento marcou o fim do pluralismo com que sonhava o arquipélago e que foi vivido, por pouco tempo, a seguir à Revolução de Abril.

Destaque ainda para a reportagem sobre a integração de filhos de imigrantes no sistema escolar em Cabo Verde.

O presidente da Plataforma das Unidades Africanas Residentes em Cabo Verde (PUARCV), José Ramos Viana, defende que a integração escolar dos filhos de imigrantes no país deve priorizar o bem-estar das crianças em vez de gerar processos administrativos. José Viana alerta para a necessidade de um apoio psicossocial eficaz e uma abordagem pedagógica adequada ao ensino da língua portuguesa, visando um sistema educativo mais inclusivo e menos burocrático.

A ler, igualmente, os artigos de opinião ‘Ilha do Sal foi descoberta há 564 anos’ de Ildo Rocha Fortes e ‘A psicologia dos grupos em confronto’

N.R. – Por motivos logisticos alheios ao Expresso das Ilhas a edição desta semana não chegará hoje às bancas.