Cabo Verde bate recorde de assinaturas de comunicações electrónicas em 2023

Cabo Verde bateu o recorde de assinaturas de serviços de comunicações electrónicas em 2023, superando a barreira de 1,2 milhões de subscrições, anunciou na quinta-feira, 18, a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

De acordo com dados desde 2016, o último ano superou todos os outros, com 1.203.725 assinaturas, estando estas concentradas sobretudo em telemóveis (subscrições de Internet, voz e mensagens), mantendo-se o número de cerca de 590.000 cartões SIM ativos no arquipélago.

Outras subscrições de comunicações eletrónicas têm valores mais reduzidos: cerca de 60.000 no telefone fixo e pouco mais de nove mil na televisão.

Segundo a ARME, o número de assinaturas de acesso à Internet cresceu 14% em termos homólogos, face a 2022, assim como a taxa de penetração, que subiu de 74 para 95 acessos por 100 habitantes, no mesmo período.

Em Cabo Verde há duas operadoras, a privada Unitel e a estatal CV Telecom, esta última com quota dominante nos diferentes tipos de subscrições.

O boletim estatístico da ARME baseia-se num questionário enviado aos operadores de redes e serviços nos mercados das comunicações electrónicas de Cabo Verde.