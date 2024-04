PCA da CV Telecom destaca segurança e data center como principais activos do país

​O presidente do Conselho da Administração (PCA) da CV Telecom aponta os investimentos, aliados à posição estratégica de Cabo Verde, estabilidade e segurança, como os principais activos do país em matéria de economia digital.

João Domingos falava no final do encontro internacional de dois dias de operadores de telecomunicações, Global Carrier Community, que decorreu na ilha do Sal.

Para além das infra-estruturas Cabo Verde pretende também vender serviços como a “Governação Digital- EGOV” e outras soluções tecnológicas, para minimizar os custos e fazer baixar os preços junto aos consumidores nacionais.

“Nós buscamos trazer a Cabo Verde os operadores de telecomunicações de dimensão mundial, algumas até multinacionais, para virem conhecer a nossa realidade buscando oportunidades de negócios que melhor se fazem quando conhecem a nossa realidade com base numa confiança mútua e reciproca”, salientou.

“O nosso EGOV é um projecto que já se internacionalizou com alguns países com os quais temos relações, mas aqui estão também países que nós não conhecíamos e que podem ser parceiros para a ´externalização ´ desse tipo de serviços”, disse João Domingos.

Nesta senda o PCA garantiu que é assim que o país “estará a exportar o digitar e ter aqui recursos necessários para promover o desenvolvimento do país”, concluiu.

A CEO da Carrier Community, Wida Scmidt diz-se satisfeita com a escolha de Cabo Verde para acolher o evento e acredita que o país tem condições para ser um importante “hub” tecnológico na região.

“Tivemos várias discussões ontem entre líderes da indústria, e especialistas presentes aqui no Sal e vemos que Cabo Verde, do ponto de vista económico e da segurança, e do ponto de vista da sua geo-localização estratégica, vem se tornando cada dia mais importante na conexão entre diferentes continentes e penso que nos próximos anos estará cada vez mais no mapa das telecomunicações”, disse.