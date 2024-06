Levantamentos e pagamentos com cartões internacionais cresceram 25%

O valor dos levantamentos e pagamentos com cartões internacionais cresceu 25% na rede doméstica ‘vinti4’ de Cabo Verde, no mês de Abril, comparando com o mês homólogo de 2023, de acordo com dados oficiais.

O total ascendeu a cerca de 1,8 mil milhões de escudos, dois terços relativos a pagamentos em terminais (POS, sigla inglesa) e o restante a levantamentos, segundo dados da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento (SISP). Quanto ao uso de cartões emitidos a nível nacional, as operações com movimentação de fundos cresceram 14% no mesmo período, para cerca de 13,5 mil milhões de escudos: os pagamentos em terminais (POS) cresceram 30%, enquanto os carregamentos móveis desceram 22%. Diversos dados apontam para um crescimento na entrada de turistas estrangeiros no arquipélago. Os hotéis bateram o recorde de um milhão de hóspedes em 2023 e o Governo antecipou para este ano a meta de 1,2 milhões de turistas, antes estabelecida para 2026.

