iiB Group compra participação do Novo Banco no capital do iiB Cabo Verde

Informação é avançada pelo jornal português Negócios que entrevistou o ‘chairman’ do iiB Group, Sohail Sultan.

“O Novo Banco tinha o direito, que exerceu no final do ano passado, de vender-nos a participação. A transacção foi concluída. Agora temos 100%”, refere Sohail Sultan.

No entanto, na mesma entrevista, o ‘chairman’ do iiB Group garante que o objectivo é, posteriormente, vender parte do capital do iiBCV.

“A nossa intenção é abrir o capital da entidade cabo-verdiana e atrair outros investidores internacionais, bem como investidores locais”, apontou revelando igualmente que a intenção do iiB Group é “ver se conseguimos vender os 10% que adquirimos”. Sohail Sultan explica ainda que o grupo financeiro que dirige necessita de “capital adicional em algum momento no futuro, consideraríamos potencialmente emitir mais acções e abrir ainda mais o capital. Mas neste momento não é uma prioridade e todos os requisitos de capitalpara o banco estão a ser cumpridos pelo grupo ou a ser gerados pelo sucesso da operação”.

Sultan acrescenta, na entrevista, que gostaria de ter em cabo Verde “accionistas que pudessem apoiar o crescimento e expansão contínuos do banco. Não só em Cabo Verde, mas também nos país de língua portuguesa e africanos onde operamos”.

O iibCV, até 2019 designado por Banco Internacional de Cabo Verde (BICV) e antes Banco Espírito Santo Cabo Verde, iniciou a actividade em Julho de 2010 e até meados de 2018 foi integralmente detido pelo Novo Banco de Portugal.

Em 11 de Julho de 2018, após aprovação das entidades de supervisão, 90% das acções representativas do capital social foram adquiridas pelo iiB Group Holdings WLL (iibGroup), com sede no reino de Bahrain, que tem como objectivo adquirir e administrar activos bancários no Oriente Médio e em África.

A mudança de marca de BICV para iibCV só foi concluída em meados de 2019, com o Novobanco (através do Novo Banco África) a manter-se como parte da estrutura accionista, com uma participação minoritária de 10%.

Com um capital social de 1.433 milhões de escudos, o iibCV tem actualmente presença física nas ilhas de Santiago, São Vicente e do Sal e conta com 46 trabalhadores.