Depósitos de poupança nos bancos nacionais atingem recorde

Os depósitos de poupança nos bancos nacionais atingiram o valor recorde de 10,2 mil milhões de escudos no final do primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados do banco central, analisados pela Lusa.

O valor segue uma tendência mensal crescente (renovando máximos desde Outubro) e representa um crescimento de 8,6% num ano, indica a síntese monetária publicada pelo Banco de Cabo Verde (BCV). São mais 808 milhões de escudos canalizados para poupanças em 12 meses, entre Março de 2023 e o mesmo mês deste ano. Os depósitos a prazo também atingiram um valor recorde em Fevereiro, com 46,2 mil milhões de escudos e recuaram em Março para 45 mil milhões de escudos. Ainda assim, o valor do final do trimestre ficou 4,4% acima do registado um ano antes. O montante em depósitos à ordem em moeda nacional também bateu recordes em cada mês do primeiro trimestre deste ano, chegando ao fim de Março com um novo máximo de 107 mil milhões de escudos. Oito bancos comerciais operam no país, autorizados pelo BCV.

