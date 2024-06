Primeiras empresas com Selo Excelência vão ser conhecidas em Novembro

Selo Excelência, uma iniciativa da BTOC Cabo Verde financiada pelo Accelerator Lab do PNUD, quer dar “notoriedade às empresas que têm boas práticas”

Depois de ser anunciada em Outubro do ano passado a iniciativa Selo Empresa Excelência foi apresentada, esta quinta-feira, na Praia.

“A nossa expectativa é que isto seja uma alavanca” que faça com que as micro e pequenas empresas, que são dominantes no mercado nacional, consigam, no futuro, “ao crescerem, ao melhorarem o seu desempenho” sair do regime REMPE para se tornarem “empresas com contabilidade organizada”, explicou Carlos Graça, director da BTOC Cabo Verde, ao Expresso das Ilhas.

Carlo Graça defende igualmente que se “uma micro ou pequena empresa olhar numa perspectiva de longo prazo e ambicionar daqui a dois anos estar num outro patamar, tem no Selo Empresa Excelência um conjunto de indicadores”.

O objectivo desta iniciativa não é, como explica Carlos Graça, “estabelecer um ranking que permita chegar ao banco e dizer para lhe conceder crédito. Obviamente que este é um primeiro passo para os bancos olharem para essa empresa de outra perspectiva. Portanto, os bancos vão olhar para uma empresa de excelência e para aquilo que eles fizeram. Já ouvimos hoje, todas as empresas de excelência serão, de alguma forma, mais apetitosas para o sistema bancário”.

A iniciativa pretende premiar e dar notoriedade às empresas que têm boas práticas. No entanto, Carlos Graça reconhece que ainda há alguns entraves que é preciso ultrapassar como é o caso do acesso à informação presente nos Relatórios e Contas das empresas.

“Esse será talvez o maior desafio, como ouvimos aqui ainda há pouco, mudar essa mentalidade será o nosso principal desafio. Vai haver resistência, como é natural. Porque as empresas não estão habituadas a isso, mas hoje cada vez mais as restantes entidades com que nós nos relacionamos pedem essa abertura, não é? Portanto, à medida que houver vários agentes a pedir essa abertura, mais facilmente as empresas estarão disponíveis para dar informação e colocá-la, obviamente numa plataforma que cumpre critérios de segurança e de sigilo, obviamente, confidencialidade, mas também essa, claramente, é uma barreira a vencer”.

As empresas interessadas podem candidatar-se ao Selo Empresa Excelência a partir de 15 de Junho e até ao final de Setembro e “depois haverá um período de organização de informação e em Novembro teremos a primeira cerimónia pública para dar visibilidade a essas empresas pioneiras que contamos fazer na FIC no Mindelo”, concluiu Carlos Graça.