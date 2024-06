Cabo Verde Investment Forum vai ser internacionalizado para três países ainda este ano

O fórum Cabo Verde Investment, que arrancou a sua terceira edição nesta quarta-feira, 12 de Junho, na ilha do Sal, “tem-se afirmado como o maior evento promocional do país” e agora pretende-se igualmente internacionalizar. Este ano, após a edição na ilha do Sal, o evento será realizado em Boston no próximo mês, em Setembro no Brasil e, posteriormente, em Portugal.

A garantia foi dada pelo presidente da Cabo Verde Trade Invest, José Almada, numa conferência de imprensa convocada na tarde de ontem, 11 de Junho, para dizer que todos os preparativos para receber o fórum “estão a postos”. “O Cabo Verde Investment Forum é a terceira edição aqui na Ilha do Sal, tem-se vindo a afirmar como o maior evento promocional do país, é um evento do Governo que a Cabo Verde Trade Invest organiza”, explicou. “Para além das edições nacionais, este ano nós vamos ter a oportunidade de internacionalização do evento, após o Sal, nós estaremos no próximo mês em Boston, em Setembro teremos uma outra edição em São Paulo, Brasil, e também teremos o Cabo Verde Investment Forum em Portugal”, continuou. Recorda-se que a primeira edição da Cabo investment fórum aconteceu em 2019, a segunda em 2022 e agora a terceira que começa na quarta-feira. Inicialmente, era um evento totalmente financiado pelo Governo de Cabo Verde mas que hoje tem vários parceiros que o patrocinam, diminuindo assim a carga financeira sobre o Estado de Cabo Verde, mas mesmo assim o Governo cabo-verdiano continua a ser o maior parceiro do evento. Depois da abertura do evento, que deverá ser presidido pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, os participantes terão oportunidade de participar em sessões temáticas. “O primeiro painel debruça-se sobre o turismo como pilar económico maior de Cabo Verde, seguido de painéis na economia azul, economia verde, energias renováveis e a economia digital”, concluiu. Conforme o presidente, o evento ganha cada vez mais dimensão internacional, “que é notada pela proveniência dos empresários”. Espera-se a presença de dezenas de instituições financeiras internacionais, uma das quais é o maior parceiro do evento.

