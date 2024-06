​Candidaturas abertas para a 7ª edição do Desafio Ecobank Fintech

O Ecobank, grupo pan-africano de serviços financeiros, anunciou hoje a abertura oficial de candidaturas para a 7ª edição do Desafio Ecobank Fintech, com um prémio final no valor de 50.000 dólares e oportunidade para o vencedor implementar as suas soluções através da vasta rede do Ecobank, que abrange 35 países africanos.

A competição anual do Ecobank convida startups de fintech, tanto consolidadas quanto em fase inicial, a estabelecerem parcerias com o grupo pan-africano de serviços financeiros. Apesar do crescimento exponencial das fintechs no continente africano, um relatório da McKinsey revela que startups dessa vertente ainda enfrentam inúmeros desafios para crescer, como navegar num ambiente regulamentar incerto e gerir a escassez de financiamento. Diante dos inúmeros desafios do mercado, o Ecobank Fintech Challenge oferece uma oportunidade para os empreendedores fintech superarem esses obstáculos, proporcionando não só as recompensas financeiras, mas também partilha da experiência do Ecobank em diversos mercados e pela oferta de soluções adequadas para crescer através da sua rede pan-africana e da sua presença internacional, incluindo em França. "A construção de parcerias com fintechs é um catalisador para impulsionar a inclusão financeira em África. No Ecobank, priorizamos as fintechs na nossa estratégia de Crescimento, Transformação e Retorno", afirmou Jeremy Awori, CEO do Grupo Ecobank. "Aprimoramos esta nova edição do Ecobank Fintech Challenge para continuar a fornecer aos empreendedores de fintech uma plataforma de excelência para apresentarem suas soluções inovadoras, ao mesmo tempo que criamos oportunidades incomparáveis de crescimento e expansão em 35 mercados africanos” lê-se no comunicado do Ecobank. A ultima edicção da competição atraiu 1.490 inscrições de alta qualidade, sublinhando a importância deste desafio pan-africano. Os candidatos bem-sucedidos que chegarem à final e à cerimónia de entrega de prémios, em Outubro de 2024, terão a oportunidade de se juntar ao prestigiado programa Bolsa Ecobank Fintech, com o vencedor geral a receber um prémio em dinheiro de 50.000 dólares. Desde o seu início, 60 startups de fintech foram integradas na Bolsa Ecobank Fintech. O Desafio Ecobank Fintech foi concebido em parceria com a empresa de consultoria internacional Konfidants e conta com o apoio de vários outros parceiros. O prazo para as inscrições termina a 7 de julho de 2024.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.