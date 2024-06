Município já tem máquina ATM

O município de São Lourenço dos Órgãos já tem uma nova máquina ATM, instalada pela entidade bancária Caixa Económica de Cabo Verde (CECV) e que vai permitir os laurentinos e visitantes realizarem as suas operações financeiras.

Esta nova máquina foi instalada quase um ano depois de ter sido removida a existente por parte da entidade proprietária, Banco Comercial do Atlântico (BCA), por motivos operacionais e que “obrigava” os laurentinos deslocarem-se a outros concelhos mais próximos para a realização de operações bancárias que poderiam ser feitas na Caixa Automática (ATM).

Numa publicação na sua rede social Facebook, a autarquia manifestou a sua “satisfação” com a instalação da nova ATM em João Teves, explicando que foi fruto de uma parceria entre a CECV, Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, e com os Correios de Cabo Verde uma vez que o dispositivo electrónico se encontra instalado nas instalações dos Correios em Cabo Verde no município.

A mesma publicação ressalta ainda que esta ATM vai “facilitar” a vida dos laurentinos, permitindo-lhes levantar dinheiro, fazer pagamento e/ou transferências financeiras.