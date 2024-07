TACV reforça frota doméstica com a chegada de mais uma aeronave

A TACV Cabo Verde Airlines vai reforçar a sua frota doméstica com a chegada de mais uma aeronave, visando atender a crescente procura de viagens nesta época alta, avançou hoje a companhia aérea.

Em nota de imprensa, a transportadora aérea de bandeira nacional explica que o novo avião deverá iniciar as operações ainda no decorrer desta semana, sexta-feira ou sábado, aumentando assim o número de voos e horários para todas as ilhas.

Segundo a mesma fonte, trata-se de uma aeronave, modelo DHC- 8 Series - 300, com capacidade para transportar 50 passageiros.

“Esta decisão representa um passo “importante” no compromisso de melhorar a conectividade entre as ilhas, oferecer cada vez mais um serviço de qualidade aos nossos clientes, assim como contribuir para o crescimento do turismo e mobilidade interna”, informa a nota.