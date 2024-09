Correios de Cabo Verde anunciam lucro acima de 150 mil contos em 2023

Os Correios de Cabo Verde registaram um lucro líquido de 150 mil contos em 2023, o melhor desde a sua fundação em 1849, anunciou hoje em Assomada, o presidente do conselho de administração da empresa, Isidoro Gomes.

Isidoro Gomes fez este anúncio durante a sua intervenção no acto da reabertura da Loja dos Correios de Assomada, em Santa Catarina (Santiago), cuja cerimónia foi co-presidida pelo secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes, em representação do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.

“2023, desde a fundação desta empresa, foi o seu melhor ano em termos de desempenho económico. Estamos a falar de resultados líquidos acima dos 150 mil contos, mesmo com este peso da dívida [350 mil contos] que a empresa contraiu recentemente”, afirmou o gestor.

“Isto é fruto do trabalho abnegado, é fruto da visão da gestão, e acima de tudo é fruto daquilo que os Correios sempre foram para este país: conectar, conectar e conectar. Conecta as ilhas, as cidades e o país com a sua diáspora”, acrescentou.

Por outro lado, notou que os Correios como empresa âncora tem criado ambiente para que outras empresas, um total de 700, possam desenvolver-se e prosperar nos seus negócios.

Na intervenção, reiterou que a empresa que dirige ambiciona nos "próximos tempos" ser uma das cinco melhores empresas do país, quer do ponto de vista do negócio, da criação de emprego e ainda contribuir para o crescimento da riqueza nacional.