Cabo Verde abre nova temporada de cruzeiros com 18 escalas até finais de Outubro

A Enapor informou esta quinta-feira que a temporada de cruzeiros para o período 2024/2025 terá 10 navios que farão 18 escalas em cinco portos até finais de Outubro.

Conforme a mesma fonte, a temporada começa no sábado com a chegada do navio World Traveller ao Porto da Praia.

Com 126 metros de comprimento, 19 metros de largura, 4,7 metros de calado, 9.300 toneladas de arqueação bruta, oito decks e 98 cabines, o World Traveller tem capacidade máxima para 200 passageiros e mais de 100 tripulantes. O cruzeiro, de bandeira portuguesa, partiu de Las Palmas.

A Enapor informou ainda que, só nesta primeira temporada, o Porto da Praia receberá pelo menos oito das 10 escalas previstas.

Segue São Vicente com cinco das escalas previstas, Porto Novo, em Santo Antão, e Porto do Vale dos Cavaleiros, no Fogo, com duas escalas cada, e o Porto da Palmeira, na ilha do Sal, com uma escala, das 18 previstas.

No ano passado, a temporada de cruzeiros iniciou a dia 26 de Setembro com o navio “Sea Spirit”, no Porto Grande, em São Vicente e encerrou com o "Insignia" no dia 18 de junho deste ano também no Porto Grande.

Nessa temporada os portos de Cabo Verde receberam 220 escalas de cruzeiros e quase 90.852 passageiros, tendo o Porto Grande recebido maior número de escalas de cruzeiros, com a chegada de 69 navios e 50.079 passageiros.

Praia recebeu 55 escalas e 35 mil passageiros, Vale dos Cavaleiros teve 25 escalas e 1.564 passageiros, Porto Novo recebeu 22 escalas e 1.680 passageiros, completando os quatro portos do País receber mais navios e turistas nesse ano.

Na altura, o presidente do conselho da administração da Enapor, Ireneu Camacho, disse que em 2023 houve um aumento de 35 por cento (%) de escalas de navios de cruzeiros e um crescimento de tráfego de passageiros de 44% em relação ao ano de 2022.