Os combustíveis estão mais caros desde zero horas desta sexta-feira, 1 de Novembro. De acordo com a Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) os preços dos combustíveis registaram um acréscimo médio de 5,62 por cento.

Segundo a nova tabela de preços, a Gasolina passa a ser vendida a 131,50 ESC/L; o Gasóleo Normal, a 114,00 ESC/L; o Gasóleo para Eletricidade, a 100,30 ESC/L; o Gasóleo Marinha, a 88,40 ESC/L; o Petróleo, 132,50 ESC/L; o Fuel 380, passa a custar 84,50 ESC/Kg e o Fuel 180, 86,40 ESC/Kg.

O Gás Butano passa a ser vendido a granel por 153,40 ESC/Kg; sendo que: as garrafas de 12,5Kg; vendidas a 1917,00 ESC; as de 6Kg, a 920,00 ESC; as de 3 Kg, a 437,00 ESC e as de 55 Kg, 8.437,00 Escudos.