Movimentos com cartões na rede vinti4 reforçam crescimento

Os movimentos com cartões na rede vinti4 cresceram em cerca de um quinto, em Outubro, em termos homólogos, reforçando a tendência de crescimento, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Cabo Verde (BCV).

As operações com cartões internacionais cresceram 19% em relação ao mesmo mês de 2023, para 1,8 mil milhões de escudos, reflexo de um aumento do turismo no arquipélago, que também tem impulsionado as previsões de crescimento económico.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco de Cabo Verde (BCV) reviram, este mês, em alta, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, para 6% e 6,1%, respectivamente.

O maior crescimento na utilização de cartões estrangeiros verificou-se nos pagamentos em terminais POS, que em Outubro cresceram 25% em termos homólogos.

No mesmo período, os movimentos com cartões nacionais cresceram 18% para 15 mil milhões de escudos.

O Governo reafirmou, em Outubro, a ambição de substituir o dinheiro físico por transações digitais seguras e eficientes no prazo de seis anos, ao publicar a nova Estratégia de Economia Digital do arquipélago.