Porto da Praia recebe pela primeira vez navio cruzeiro MEIN SCHIFF 5

O Porto da Praia foi recebeu na manhã de hoje, pela primeira vez, o navio cruzeiro MEIN SCHIFF 5, trazendo a bordo 2.478 passageiros e uma tripulação composta por 913 pessoas.

Para marcar a ocasião, uma equipa da ENAPOR – Portos de Cabo Verde realizou uma visita ao navio, onde entregou ao comandante uma placa de boas-vindas em reconhecimento à primeira escala do cruzeiro no país.

O MEIN SCHIFF 5, conhecido por oferecer experiências luxuosas e itinerários exclusivos, é uma das embarcações da frota da TUI Cruises.

Antes, no passado de 4 de Dezembro, seguido do Porto Grande, o Porto da Praia recebeu pela primeira vez o navio cruzeiro MEIN SCHIFF 7 com 2.817 passageiros e 1.006 tripulantes.

De referir que no início do mês o Porto da Praia recebeu, segunda vez o navio cruzeiro NORWEGIAN VIVA. Além deste, também recebeu outros três navios de cruzeiro, o Crystal Symphony com 606 passageiros e 545 tripulantes, o Seabourn Sojourn com450 passageiros e 330 tripulantes, e o Harmony G com 44 passageiros e 18 tripulantes.