Cabo Verde Trade Invest promove Fórum Económico Portugal Cabo Verde

A Cabo Verde Trade Invest, em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), realiza a 28 de Janeiro, em Lisboa, o Fórum Económico Portugal-Cabo Verde visando fomentar o diálogo e cooperação empresarial.

Segundo informações avançadas pela Cabo Verde Trade Invest, o evento irá decorrer à margem da Cimeira Bilateral entre Portugal e Cabo Verde, aprazada para os dias 27 e 28 de Janeiro em Lisboa.

Sob a organização das agências de promoção dos dois países, o fórum irá reunir stakeholders-chave de Cabo Verde e Portugal, com o objectivo de explorar oportunidades de investimento e colaboração em sectores de interesse mútuo e estratégicos para o desenvolvimento de Cabo Verde.

O evento terá início com uma manhã de apresentações e painéis sobre as áreas prioritárias do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS II, seguido de encontros B2G e B2B entre a delegação de Cabo Verde e empresários portugueses, fomentando assim o diálogo e a cooperação empresarial.

Durante os dois dias do encontro vão estar sobre a mesa temas centrais, como o turismo, economia azul, economia digital e energias renováveis.