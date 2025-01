​Santo Antão volta a marcar presença no Fórum Mundial do Rhum em França

O grogue certificado da ilha de Santo Antão voltará a marcar presença na edição de 2025 do Fórum Mundial do Rhum, que se realizará em Paris, França, entre os dias 12 e 14 de fevereiro.

Santo Antão estará representado, uma vez mais, pela Quinta Mansa, que fica em Chã de Igreja, na Ribeira Grande, cujo proprietário confirmou à Inforpress que esta marca estará em Paris no próximo mês "com o mesmo objetivo, que é representar, promover e divulgar o bom nome do nosso grogue nacional".

Alírio Rocha avançou que, no Fórum Mundial do Rhum, estarão presentes também um produtor de São Nicolau e um outro de Santiago.

Este produtor da aguardente explicou que o Fórum Mundial do Rhum tem possibilitado um maior conhecimento do grogue genuíno de Santo Antão, que está entre os melhores do mundo e cuja qualidade tem sido realçada pela imprensa internacional.

Este certame abre "boas perspectivas" para este produto no mercado internacional, estando já em preparação um projeto nesse sentido para a sua exportação, para o mercado, já no decorrer deste ano.

Em 2024, a Quinta Mansa esteve presente na feira internacional em Algarve (Portugal).

Os produtores do grogue de Santo Antão acreditam que a Europa é um mercado que pode ser promissor para o grogue cabo-verdiano, particularmente o de Santo Antão.

A marca santantonense "Música e Grogue", que tem também marcado presença em fóruns internacionais, exporta desde 2018 o grogue produzido nos vales do Tarrafal de Monte Trigo e Ribeira da Cruz para a França.

Reza a história que, em 1900, o grogue produzido em Santo Antão a partir da cana canarina, presente num fórum em França, teria sido galardoado pelas autoridades francesas pela sua qualidade.