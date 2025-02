Novo embaixador do Canadá defende solução negociada para guerra comercial com EUA

O novo embaixador do Canadá em Cabo Verde afirma que a actual guerra comercial entre seu país e os Estados Unidos é contraproducente. Marcel Lebleu adverte que os impactos negativos não afectam apenas o Canadá, mas também os EUA, com consequências no comércio e a estabilidade económica de ambos.

O novo embaixador do Canadá em Cabo Verde falava à imprensa esta terça-feira, na sequência da apresentação das cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, no Palácio do Povo, em São Vicente.

“Os impactos são negativos para o Canadá e também são negativos nos EUA, temos uma economia muito integrada. No sector automóvel, por exemplo, a construção de um carro pode exigir o envio de componentes para trás e para a frente, através da fronteira, cinco ou seis vezes. Pode-se fazer uma peça no México, montá-la em Detroit, nos Estados Unidos, enviá-la para Windsor, no Canadá, reexportá-la e esta cadeia de produção está integrada. Por isso, impor tarifas aos produtos metálicos ou ao alumínio é contraproducente para todos”, assegura

O diplomata destaca a importância de se resolver as diferenças através do diálogo e da cooperação mútua.

Lebleu entende que a história de relações de amizade entre o Canadá e os Estados Unidos deve servir como base para superar os desafios actuais.

“O Canadá e os Estados Unidos têm uma longa história de amizade, solidariedade, mas sobretudo de integração económica. Esperamos ser capazes de resolver e negociar acordos que satisfaçam todos os parceiros, os Estados Unidos, mas também o México. Renegociámos o acordo norte-americano há cerca de cinco anos. Por isso, esperamos ser capazes de negociar no âmbito desse acordo. Mas, por outro lado, temos de olhar para a verdade, para os factos, e a diversificação económica é importante para nós. E, além disso, o Canadá vai lançar muito em breve a sua nova estratégia para África”, sublinha.

No que se refere à cooperação com Cabo Verde, o diplomata reafirma o compromisso do país em fortalecer as relações bilaterais e impulsionar parcerias estratégicas em diversas áreas, apontando para um investimento de cerca de 4 milhões de dólares anuais, através dos canais multilaterais.

“E este ano vamos avançar, muito em breve, em Março, com um novo apelo à apresentação de projectos. Estamos a pedir à sociedade civil que nos envie propostas”, aponta.

Neste momento, o Canadá financia três projectos, desenvolvidos por organizações sem fins lucrativos nas ilhas do Fogo, Sal e Santiago, ligados ao ambiente e a luta contra a violência baseada no género.