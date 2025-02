​Exportações cresceram 40,6% e importações aumentaram 2,0% em 2024 - INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje os dados provisórios do Comércio Externo de 2024, que indicam um aumento de 40,6% nas exportações e de 2,0% nas importações em relação a 2023.

Segundo o INE, a Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 94,7% do total das exportações cabo-verdianas. A Espanha lidera o ranking dos principais clientes na zona económica europeia, representando 63,7% das exportações em 2024, um aumento de 4,5 pontos percentuais (p.p.) face a 2023. A Itália ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações, com 15,7%, registando uma redução de 1,2 p.p. em relação ao ano anterior. Portugal, em terceiro lugar, apresentou um decréscimo de 4,9 p.p., passando de 16,5% para 11,6%, enquanto os Estados Unidos, em quarta posição, registaram uma redução de 1,0 p.p.

Os resultados divulgados pelo INE indicam que, em 2024, os preparados e conservas de peixes lideraram o ranking das exportações com 79,0%, um aumento de 6,1 p.p. face a 2023. Os vestuários ocuparam o segundo lugar com 7,0%, uma redução de 2,4 p.p., e os calçados ficaram na terceira posição, com 3,5%. Estes três produtos representaram, no ano em análise, 89,5% do total das exportações de Cabo Verde, um acréscimo de 1,5 p.p. em comparação aos 88,0% registados em 2023.

No que respeita às importações, o INE informa que Cabo Verde importou um total de 190.434 mil contos em 2024, representando um aumento de 3.802 mil contos (2,0%) em relação a 2023. A Europa continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 63,6% do montante total (contra 58,9% no ano anterior), seguida da Ásia/Oceania (25,9%), África (5,1%), América (4,3%) e Resto do Mundo (1,1%).

Os resultados do INE mostram que Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com uma quota de 30,7%, um aumento de 0,9 p.p. A Espanha ocupa o segundo lugar, com 12,1%, e a Índia a terceira posição, com 8,1%. Seguem-se a Itália (6,7%) e os Emirados Árabes Unidos (5,8%).

Os dez principais produtos importados representaram 71,3% do montante total das importações, um aumento de 3,1 p.p. face a 2023. Os produtos mais importados foram combustíveis (46,0%), veículos automóveis (4,8%), reactores e caldeiras (4,2%), veículos e material para vias férreas (3,3%) e máquinas e motores (3,1%).

As importações por grandes categorias de bens mostram que, em 2024, os bens de consumo (7,3%) e os bens intermédios (2,4%) registaram um crescimento positivo. Por outro lado, os bens de capital (0,8%) e os combustíveis (0,6%) apresentaram uma redução em relação a 2023. Os combustíveis continuam a ser a principal categoria de bens importados por Cabo Verde, representando 46,0% do total. A seguir, aparecem os bens de consumo, com 28,4%, os bens intermédios, com 16,5%, e os bens de capital, com 9,1%.