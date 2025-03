Cabo Verde reforça aposta na promoção turística na 35.ª edição da BTL em Lisboa

Cabo Verde quer reforçar o seu compromisso com o mercado português e promover a cultura cabo-verdiana na 35.ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que arranca hoje e decorre até domingo, 16, em Lisboa.

A declaração foi feita à Inforpress pelo ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, que lidera a delegação cabo-verdiana, acompanhado pelo presidente e pela administradora executiva do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), Jair Fernandes e Vânia Rodrigues, respectivamente.

“Vamos estar com os operadores turísticos que vêm trabalhando na promoção do destino Cabo Verde e vamos também ter durante a nossa presença, uma forte actividade cultural, mostrar a nossa gastronomia, mostrar a nossa música”, destacou o governante.

Além de promover a cultura e a gastronomia, Cabo Verde pretende reforçar as parcerias institucionais e empresariais com Portugal, estando previstas reuniões com o ministro das Infraestruturas português, Miguel Pinto Luz, que detém a pasta da Aviação, e com a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Pedro Machado.

O objectivo é, conforme o ministro José Luís Sá Nogueira, fortalecer a cooperação existente entre Cabo Verde e Portugal, particularmente no sector do turismo e da formação profissional.

“Nós queremos que a nossa Escola de Hotelaria e Turismo não sirva apenas o nosso mercado, mas também outros países interessados na formação profissional. Há de facto uma cooperação muito forte entre Portugal e Cabo Verde nesse sentido, e vamos reforçar essa parceria, sobretudo a nível da promoção turística e da tecnologia digital”, afirmou Sá Nogueira.

À Inforpress, o ministro sublinhou ainda que “é importante” que haja negócios, porque “esse negócio constitui a base da sustentação de tudo aquilo que poderá ser importante para os dois países”, acrescentando que a vertente institucional é relevante, e que é no sector empresarial que se garantem “parcerias frutíferas e duradouras”.

O Governa realçou que a participação na BTL se insere numa estratégia mais ampla de promoção internacional, com Cabo Verde a marcar presença, nos últimos três meses, em feiras em Berlim (Alemanha), Madrid (Espanha) e Lisboa (Portugal), visando consolidar o país como destino turístico de excelência e atrair novos investimentos.

Cabo Verde foi o país convidado na edição de 2024 da BTL, reforçando a sua posição estratégica no mercado turístico português, e esta edição 35.ª é Cuba o destino internacional convidado.

Considerada o maior evento de turismo em Portugal e um dos mais relevantes a nível internacional, a BTL reúne profissionais, expositores e visitantes de todo o mundo, com o objectivo de, conforma a organização, “expandir a notoriedade e a atractividade internacional da feira, tornando-a um ponto de encontro estratégico para o sector do turismo”.

Promovida pela Fundação AIP, a 35ª edição da BTL irá decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL), Parque das Nações.

Na edição 34.ª, a inauguração oficial da BTL teve uma recepção cultural com o grupo Kola San Jon, grupo de batucadeiras e uma actuação musical com Cremilda Medina.