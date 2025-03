​Clima económico mantém-se favorável no 4.º trimestre de 2024, apesar de desaceleração

Os resultados divulgados hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam que o indicador de clima económico se manteve acima da média da série no quarto trimestre de 2024. O valor obtido superou o do mesmo período de 2023, evidenciando um contexto favorável para a economia nacional.

Segundo o INE, em relação ao terceiro trimestre de 2024, houve uma inversão da tendência ascendente, sinalizando um abrandamento do ritmo de crescimento económico em relação ao 4º trimestre do mesmo ano.

O desempenho positivo do indicador reflecte a síntese das apreciações dos empresários nos sectores do comércio em estabelecimento, turismo, construção, e transportes e serviços auxiliares aos transportes. Contudo, algumas áreas apresentaram desafios, como a indústria transformadora e o comércio em feira.

O indicador de confiança revelou que no Comércio em Estabelecimento se registou uma evolução positiva face ao mesmo período de 2023, impulsionado pela melhoria da perspectiva de actividade. Apesar da inversão da tendência ascendente verificada no trimestre anterior, a conjuntura continua favorável, com o indicador acima da média da série.

O sector do turismo, de acordo com o INE, registou uma redução do indicador de confiança em relação ao trimestre homólogo, embora tenha mantido a tendência ascendente do 3º trimestre de 2024. O indicador permaneceu acima da média da série, confirmando um panorama favorável. Entre os principais desafios enfrentados pelas empresas do sector, estão a dificuldade em encontrar pessoal qualificado e a insuficiência da procura.

O indicador de confiança no sector da construção teve um desempenho positivo face ao mesmo trimestre de 2023, impulsionado pelas variáveis carteira de encomendas, perspectiva de actividade e perspectiva de emprego. Apesar do cenário favorável, os empresários apontaram como constrangimentos a taxa de juro elevada, o absentismo da mão de obra e a insuficiente capacidade de oferta, além das dificuldades no acesso ao crédito bancário.

Os resultados indicam que o indicador de confiança teve uma tendência descendente no quarto trimestre de 2024, no comércio em feira, ainda que tenha registado uma evolução positiva em relação ao período homólogo. Apesar disso, a conjuntura no sector é considerada desfavorável, estando abaixo da média da série.

Na Indústria Transformadora registou-se uma redução do indicador de confiança em comparação com o mesmo período de 2023, situando-se num contexto desfavorável. Os principais desafios apontados pelos empresários incluem o excesso de regulamentações estatais, frequentes avarias mecânicas nos equipamentos, falta de matéria-prima e dificuldades financeiras.

O indicador de confiança registou um aumento no sector dos Transportes e Serviços Auxiliares aos Transportes face ao quarto trimestre de 2023, consolidando uma conjuntura favorável para o sector. No entanto, as empresas reportaram desafios como a concorrência, dificuldade em encontrar mão de obra qualificada e regulamentações estatais que impactaram negativamente a sua actividade.

Os resultados do INE confirmam que, apesar da desaceleração do crescimento económico em relação ao trimestre anterior, a conjuntura geral permanece favorável para a economia nacional, com sectores como construção, turismo e transportes a manterem um desempenho positivo.