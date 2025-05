Crédito a mulheres e comércio domina microfinanças em Cabo Verde

O crédito é o principal serviço das instituições de microfinanças em Cabo Verde, concedido sobretudo a mulheres e ao comércio e serviços, segundo o mais recente relatório sobre o sector, consultado hoje pela Lusa.

“O público-alvo mantém-se, maioritariamente, como população de baixo rendimento, com perfil empreendedor” e “verifica-se que as mulheres representam 62% do total dos beneficiários”, lê-se no documento publicado pelo banco central, com dados de 2023.

“Este facto demonstra a importância das instituições de microfinanças na promoção do empreendedorismo feminino e na redução das desigualdades sociais”, detalhou.

No final daquele ano, encontravam-se registadas no Banco de Cabo Verde (BCV) sete instituições de microfinanças (o mesmo número que em 2022), cinco cooperativas e duas mutualidades, com 10.359 clientes activos e 4.024 membros depositantes (mais 8,5% que no ano anterior).

Estas instituições oferecem crédito e poupança adaptados às necessidades do público-alvo, enquanto os bancos comerciais atendem o público em geral, incluindo empresas de maior dimensão.

Segundo o relatório, há uma “fraca diversificação” dos produtos financeiros oferecidos, com “clara predominância do produto microcrédito (…) com ênfase no financiamento de pequenos negócios e empreendimentos, o que contribui directamente para a dinamização da economia local”.

“Três instituições (Morabi, Citicoop e Fami-Picos), detêm, em conjunto, uma quota de mercado de crédito concedido, em 2023, de cerca de 84%”, acrescenta.

O sector do comércio e serviços representa 41% do crédito concedido, seguindo-se a reabilitação de habitações (24%), consumo (14%) e agricultura (11%), entre outros fins menos representativos – enquanto do lado da poupança são oferecidas três modalidades: a prazo, obrigatória (ligada ao crédito) e voluntária.

Os activos das instituições de microfinanças de Cabo Verde representaram 0,54% do PIB e 0,38% do total de activos do sistema financeiro do país.

Apesar da reduzida percentagem, o relatório indica que o sector tem uma importante função social e os resultados líquidos subiram 6% para 92 milhões de escudos.

Entre as vulnerabilidades identificadas estão uma frágil governança e controlo interno, deficiente qualidade de reporte e baixa literacia financeira.

As alterações climáticas também podem afectar o sector, alerta o relatório, com “aumento dos períodos de seca prolongada a afectar particularmente os clientes rurais e agrícolas, comprometendo a sua capacidade de gerar receitas e reembolsar empréstimos, ampliando a exposição ao risco de crédito”.

Ao mesmo tempo, foram implementadas algumas medidas de supervisão, tais como a integração na Central de Registo de Crédito do (BCV), acções de monitorização e inspecções trimestrais, formação técnica e estudos sobre custos de microcrédito e inclusão financeira.

“A introdução de soluções digitais tem o potencial de impulsionar a inclusão financeira e melhor atender as necessidades dos clientes”, indicou o BCV.

O Relatório de Actividades e Resultados do Sector de Microfinanças é uma publicação anual do BCV, concebido no âmbito das funções de regulação e supervisão do sector.