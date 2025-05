Preços dos produtos importados diminuíram 0,8% em Abril de 2025 – INE

Os preços dos produtos importados diminuíram 0,8% em Abril de 2025, valor inferior em 0,5 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, de acordo com os dados do Índice dos Preços do Comércio Externo divulgados, hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE avançou que o índice de preços da importação situou-se em 135,6, com uma diminuição de 0,8% em relação ao mês de Março. Os índices subjacente e volátil na importação registaram decréscimos de 0,5% e 1,4%, respectivamente, face ao registado no mês anterior. Os resultados apontam que o aumento dos preços ocorreu nas categorias de grupos “Bens de Consumo”, com 4,6%, justificado com a subida dos preços de “Produtos alimentares transformados”, que aumentaram 8,6%, “Bens Intermédios” com 8,8%, devido essencialmente à subida dos preços de “Produtos transformados para a construção”, que registaram um acréscimo de 11,6% e “Bens de capital”, com 0,6%, principalmente por causa da expressiva subida de preços da subcategoria “Motores para material de transporte”, que apresentou um aumento de 27,1%. O INE divulgou que a diminuição dos preços ocorreu na categoria de grupo “Combustíveis”, com uma variação negativa de 7,9%, associada à descida da única subcategoria denominada “Combustíveis”, que registou igualmente uma queda de 7,9%. Em termos homólogos, os resultados revelam que comparado com o mês de Abril de 2024, os preços dos produtos importados diminuíram 3,8%. Comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, os índices subjacente e volátil na importação diminuíram 3,6% e 4,2%, respectivamente. No que diz respeito aos índices de preços da exportação, o índice situou-se em 150,7 no mês de Abril de 2025, correspondendo a um decréscimo de 0,7% face ao mês anterior. O índice subjacente nas exportações registou uma diminuição de 0,9%, enquanto o índice volátil apresentou um ligeiro aumento de 0,1% em relação ao mês anterior. A taxa de variação homóloga do índice de preços das exportações fixou-se em 12,2%. Comparativamente ao mês de Abril de 2024, os índices subjacente e volátil na exportação aumentaram 10,4% e 18,4%, respectivamente. O Índice de Termos de Troca (ITT) situou-se em 111,2 no mês de Abril de 2025, reflectindo um ligeiro aumento de 0,1% face ao mês anterior. Em termos homólogos, o Índice de Termos de Troca fixou-se em 16,6%.

