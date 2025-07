​PIB per capita ultrapassa meio milhão de escudos em 2023

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita nacional aumentou de 465.120 escudos em 2022 para 500.852 escudos em 2023, e que este crescimento reflecte a evolução positiva da economia nacional, cujo PIB total atingiu os 254.973 milhões de escudos, mais 8,2% do que no ano anterior.

De acordo com o INE, os dados do PIB por ilhas revelaram que a ilha de Santiago manteve-se como o principal centro económico do país, contribuindo com 50,8% do PIB, o equivalente a 129.412 milhões de escudos. São Vicente e Sal seguiram-se com pesos de 18,5% (47.096 milhões de escudos) e 12,5% (31.879 milhões), respectivamente.

Em termos de crescimento económico por ilha, o Sal destacou-se com um aumento de 29,5% no seu PIB, seguido de São Nicolau com 29,1%, Fogo com 10,4%, São Vicente com 9,6%, Boa Vista com 6,2%, Santiago com 4,7% e Maio com 2,4%. Por outro lado, Santo Antão e Brava foram as únicas ilhas a registar variações negativas, com quebras de 4,5% e 7,0%, respectivamente.

O Sal foi também a ilha que mais contribuiu para a variação positiva do PIB nacional em 2023, com 3,1 pontos percentuais (p.p.), à frente de Santiago que registou 2,5 p.p. e São Vicente que contabilizou 1,7 p.p..

No que se refere ao PIB per capita, os dados revelam disparidades regionais. As ilhas do Sal, Boa Vista e São Vicente registaram os valores mais elevados em 2023, enquanto Fogo, Santo Antão e Brava apresentaram os níveis mais baixos.