Empreendedores de 4 ilhas reúnem-se em Mindelo para a 5ª Feira de Oportunidades

​Expositores de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau e Santiago deverão marcar presença na Feira de Oportunidades, que acontece de 8 a 10 de Agosto.

O certame terá como palco a Praça Dom Luís, no centro da cidade do Mindelo. São esperadas cerca de 60 empresas. Informação confirmada à Rádio Morabeza por Angélica Fortes, administradora delegada da FIC.

“Portanto, esta feira tem um objectivo concreto, que é, basicamente, a promoção do pequeno negócio. Aqui o foco são os empreendedores, as microempresas. Nós criamos espaço para dar-lhes visibilidade e para também terem a oportunidade de estarem no espaço para promover os seus serviços e produtos. Temos 60 empresas confirmadas, para preencher uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados”, indica.

De acordo com Angélica Fortes, a Feira de Oportunidades apresenta-se como uma plataforma para troca de experiências e realização de negócios.

“Esta feira foi pensada também, nesta data, estrategicamente, para acontecer este fim de semana, basicamente uma semana antes do Festival da Baía das Gatas, porque é um momento em que, normalmente, há uma grande moldura humana aqui na cidade do Mindelo — imigrantes, visitantes —, portanto nós quisemos aproveitar esta altura para que os empreendedores, para além de estarem na feira para promover o negócio deles, também possam fazer negócios”, afirma.

Além da exposição e venda de produtos, a feira, que irá decorrer sob o lema “Venha com coragem e persiga os teus sonhos”, deverá contar com um leque de actividades dirigidas pela Pró-Empresa, com foco em questões que têm que ver com a literacia financeira e o empreendedorismo.