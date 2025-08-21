Os preços dos produtos importados diminuíram 0,9%em Julho de 2025, o que representa um aumento de 1,1 p.p. face ao registado no mês anterior (-2,1%), de acordo com o Índice de Preços do Comércio Interno, divulgado esta quinta-feira, 21, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, o índice de preços da importação situou-se em 128,1, tendo registado um decréscimo de 0,9% relactivamente ao mês anterior. Na importação, os índices subjacente e volátil caíram 1,0% e 0,8%, respectivamente, face ao mês anterior.

Os dados do INE mostram que o aumento dos preços aconteceu nos “Bens Intermédios” (1,5%):justificada essencialmente pela subida dos preços das “Peças para material de transporte” (14,5 %) e “Bens de capital” (5,1%):que se deveu, principalmente, à subida de preços da subcategoria “máquinas”, que apresentou um acréscimo de 5,3%.

“As categorias de grupos que mais contribuíram para a descida dos preços foram: Bens de Consumo (-4,1%):impulsionado, sobretudo, pela descida dos preços dos “Produtos alimentares primários” (-2,6%) e “Combustíveis” (-0,2%):prende-se com a descida da única subcategoria, denominada “Combustíveis” (-0,2%)”, aponta.

Comparado com o mês de Julho de 2024, os preços dos produtos importados diminuíram 8,2%. Os índices subjacente e volátil na importação diminuíram 8,5% e 7,4%, respectivamente.

Conforme o INE, no mês de Julho de 2025, o índice de preços nas exportações situou-se em 151,1, correspondendo a um decréscimo de 1,7% face ao mês anterior.

Na exportação, o índice subjacente registou uma diminuição de 4,0% face ao mês anterior, e o índice volátil apresentou um aumento de 5,9% em relação ao mês anterior.

A taxa de variação homóloga do índice de preços das exportações fixou-se em 12,2%. Comparactivamente ao mês de Julho de 2024, os índices subjacente e volátil na exportação aumentaram 11,0% e 16,1%, respectivamente.

O INE mostra que, no mês de Julho de 2025, o Índice de Termos de Troca (ITT) situou-se em 118,0, refletindo uma diminuição de 0,8% face ao mês anterior. “Em termos homólogos, o Índice de Termos de Troca (ITT) fixou-se em 22,2%”.