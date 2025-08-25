Armadores descartam instalar embarcações na Praia Negra sem que condições criadas

O presidente da Associação dos Armadores do Cais de Pesca da Praia (AACPP) alertou hoje que caso não forem criadas condições na Praia Negra, na Praia, os barcos de pesca não vão instalar-se na zona como estipulado pelo Governo.

“É um edital que faz com que os armadores tirem as embarcações dos arredores do cais para a Praia Negra, mas ali não é um estaleiro, mas sim um espaço improvisado. O que queremos é que exigem que os outros barcos atracados no cais abandonados sejam também retirados do mar”, explicou Samora Barros, em declarações à Inforpress.

Apesar de congratular-se com a ideia, a mesma fonte afirmou que é preciso que o Governo crie condições, no local, para que os armadores que passam o dia todo, cerca de 12 horas, no trabalho possam ter condições para fazerem a sua necessidade fisiológica e alimentar.

“O local tem de ter requisitos necessários para que as pessoas que passam o dia inteiro a trabalhar possam ter onde fazer as suas necessidades. É preciso criar-se condições para que se faça a deslocação das embarcações que estão em terra, assim como os que estão no mar e que ocupam grande área no cais, dificultando actividades diárias do Cais da Praia”, realçou.

As condições exigidas pelos armadores, segundo disse, devem ser garantidas pelo Governo antes deste exigir deslocações das embarcações para Praia Negra.

“É preciso ter-se um bocado de sensibilidade, pois sem as condições necessárias fica difícil a deslocação como quer o Governo”, ressaltou, lembrando que as embarcações em causa custam cerca de 30 mil contos e 40 mil contos.