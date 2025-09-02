​Volume de negócios aumenta 5,4% no segundo trimestre de 2025

O Índice de Volume de Negócios nos Serviços registou, em termos homólogos, um aumento de 5,4% no segundo trimestre de 2025. E os Índices de Emprego a Tempo Integral e Total registaram variações homólogas positivas de 4,6% e 5,3%, respetivamente. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divulgados esta terça-feira, 2 de Setembro.

Segundo o INE, o Índice de Volume de Negócios nos serviços registou um aumento homólogo de 5,4% no segundo trimestre de 2025, face ao valor observado no mesmo período anterior. Em termos trimestrais, registou uma diminuição de 5,8%.

No sector de transportes e armazenagem e de alojamento e restauração (restaurantes e similares), apresentaram contributos mais relevantes para a variação homóloga do índice global (0,7 p.p. e 4,1 p.p.), em resultado de variações de 7,0% e 20,1%, respectivamente. As restantes secções contribuíram com 0,5 p.p. para a variação total do índice.

Em relação, aos Índices de Emprego nos serviços a Tempo Integral (NPSR_I) e Total (NPSR_IP) registaram, no segundo trimestre de 2025, variações homólogas positivas de 4,6% e 5,3%, respectivamente.

O Índice de Remunerações brutas registou um aumento de 4,0% em termos homólogos, e em termos trimestrais, uma diminuição de 2,2%.