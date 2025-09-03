​Movimentos de aviões cresceram e de navios diminuíram no 2º trimestre do ano de 2025

No 2º trimestre de 2025, nos aeroportos e aeródromos nacionais, o número de movimentos de aviões cresceu 23,9%, o tráfego de passageiros aumentou 21,5%, a tonelagem de cargas movimentadas cresceu 16,6%, e a tonelagem dos correios movimentados cresceu 10,7% e número de movimentos de navios diminuiu. De acordo com os resultados das Estatísticas dos Transportes divulgados esta quarta-feira, 3 de Setembro, pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o INE, registou-se um total de 8.358 movimentos de aeronaves nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, correspondendo a um aumento de 23,9% em relação ao mesmo período do ano de 2024.

Os dados do INE mostram que movimentaram-se, nos aeroportos e aeródromos nacionais, 764.193 passageiros, correspondendo a um aumento de 21,5% (mais 135.289 passageiros transportados), comparactivamente ao período homólogo de 2024.

“Verificou-se um aumento de 16,6% nas cargas movimentadas (mais 39.997 quilogramas), passando de 240.899 quilogramas de cargas, no 2º trimestre de 2024, para 280.896 quilogramas de carga, no 2º trimestre de 2025”, revela.

O INE aponta que registou-se um aumento de 10,7% nos correios movimentados (mais 10.634 quilogramas), passando de 99.071 quilogramas de correios, no 2º trimestre de 2024, para 109.705 quilogramas de correios, no 2º trimestre de 2025.

Em termos de transportes marítimos, o INE aponta que o tráfego de navios nos portos de Cabo Verde diminuiu 3,8%, em relação a igual período do ano de 2024.

“O movimento de passageiros, nos portos nacionais, diminuiu 6,1% relactivamente ao 2º trimestre de 2024, contabilizando um total de 327.585 movimentos de passageiros, correspondendo assim a uma diminuição de 21.205 movimentos de passageiros face a igual período de 2024”, refere.

De acordo com os dados do INE, o movimento de mercadorias nos portos nacionais, no 2º trimestre de 2025, atingiu 794.134 toneladas (mais 75.244 face ao 2º trimestre de 2024). Verificou-se que a maior parte das mercadorias movimentadas nos portos estava associada ao desembarque (67,5%).

“Ocorreram 26.089 movimentos de contentores (aumento de 16,0 %), correspondendo a 3.589 movimentos de contentores a mais do que no mesmo período de 2024”, cita.

Quanto aos movimentos de transportes terrestres, os dados do INE mostram que no 2º trimestre de 2025, a extensão de percursos de autocarros em Cabo Verde aumentou 6,3% em relação a igual período do ano de 2024.

Conforme o INE, registou-se um aumento de 45,0 quilómetros na extensão de percursos de autocarros, passando de 711,1 quilómetros, no 2º trimestre de 2024, para 756,1 quilómetros no 2º trimestre de 2025.

“O total de quilómetros percorridos pelos autocarros em Cabo Verde, diminuiu 0,6% em relação a igual período do ano de 2024, representando um decréscimo de 8.552 quilómetros percorridos, quando comparado com o 2º trimestre de 2024”, menciona.

O INE aponta que contabilizaram-se 6.077.843 passageiros transportados nos autocarros em Cabo Verde, portanto, 67.997 passageiros transportados a menos do que no 2º trimestre de 2024, representando uma diminuição de 1,1%.

Por outro lado, indica que verificou-se um aumento de 0,7% no índice de passageiros transportados por quilómetro, em relação a igual período do ano de 2024.“O total de horas trabalhadas pelos autocarros em Cabo Verde diminuiu 4,3%, tendo um registro de 127.097 horas trabalhadas, menos 5.715 horas face a igual período de 2024”.

Os dados do INE mostram que registou-se um total de 6.699.780 de lugares oferecidos, correspondendo a um aumento de 206.321 lugares face ao período homólogo de 2024 (aumento de 3,2%).