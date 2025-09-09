Trabalhadores da CV Handling anunciam nova greve de três dias

Trabalhadores da CV Handling anunciaram esta segunda-feira uma nova greve de três dias, abrangendo os aeroportos da Praia, Boa Vista e São Vicente, bem como os aeródromos do Fogo e Maio, entre 11 e 13 de Setembro.

O anúncio foi feito esta tarde, pelo delegado sindical da CV Handling, Ailton Martins, que explicou que no encontro de hoje na Direcção-Geral do Trabalho, que visava uma tentativa de conciliação entre a empresa e os trabalhadores, a administração manteve-se intransigente e recusa negociar o caderno reivindicativo.

Avançou que os trabalhadores exigem o subsídio noturno, subsídio de risco, enquadramento de carreira, aumento salarial de 7% e o reembolso dos valores descontados durante a última greve.

Segundo disse, “infelizmente, a empresa disse que não quer negociar, e sem negociação não há espaço sequer para discutir serviços mínimos”.

Ailton Martins, que ocupa o cargo também de secretário permanente da Sitthur, denunciou ainda alegadas práticas desleais da administração, como a oferta de cargos e recompensas financeiras a trabalhadores que não aderiram às paralisações anteriores.

O sindicalista sublinhou que os trabalhadores aeroportuários laboram sob forte pressão operacional, e continuam a receber salários insuficientes perante aquilo que a empresa produz.

“(…) Nós somos a força do país e contribuímos grandemente para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional, mas, infelizmente, o que recebemos é uma miséria”, apontou, reforçando que i está em causa são os direitos laborais consagrados na Constituição da República.

“Neste caso, informamos aos colaboradores, para não se deixarem enganar por promessas vazias, porque o que está em causa vai para além daquilo que a empresa oferece, são os direitos dos trabalhadores e que a consciência de cada um não deve ser comprada, como tem sido prática de alguns políticos durante a campanha”, referiu.

Martins acrescentou que os trabalhadores dos aeroportos do Sal e de São Nicolau não participarão desta greve por pertencerem a outro sindicato, que, segundo referiu, mantém um “acordo de cavalheiros” com a direção da empresa.

O sindicalista mostrou-se ainda confiante de que, desta vez, a CV Handling não recorrerá à transferência de trabalhadores entre ilhas para minimizar os efeitos da greve, uma vez que a Inspeção-Geral do Trabalho já constatou essas práticas durante a última paralisação de Julho que decorreu no aeroporto da Praia.

Na mesma ocasião, a presidente do Sindicato dos Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo (Sitthur), Joaquina Almeida, lembrou que recentemente dois trabalhadores da empresa sofreram acidentes de trabalho no Aeroporto da Praia.

De realçar que os trabalhadores da empresa realizaram uma greve de quatro dias no Aeroporto Nelson Mandela na Praia entre 10 e 14 de Julho.