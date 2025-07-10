Trabalhadores da CV Handling suspendem greve de três dias

Os Trabalhadores da CV Handling suspenderam a greve de três dias nos aeroportos da Praia, Boa Vista e São Vicente, bem como nos aeródromos do Fogo e Maio, com início previsto para quinta-feira, 11, anunciou o Sitthur.

O anúncio foi feito pela presidente do Sindicato dos Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo (Sitthur), Joaquina Almeida, que adiantou que a decisão foi tomada pelos próprios trabalhadores, que alegam diversas ilegalidades e desconformidades cometidas pela empresa.

A suspensão da greve de três dias, inicialmente prevista para decorrer de 11 a 13 de Setembro, envolve os trabalhadores da Cabo Verde Handling nos aeródromos do Maio e Fogo, bem como nos aeroportos internacionais da Praia, Boa Vista e São Vicente.

A sindicalista informou ainda que mais esclarecimentos sobre os motivos desta decisão serão prestados numa conferência de imprensa marcada para quinta-feira às 10h00, na sede da UNTC-CS, no Plateau.

Na última segunda-feira, 08, os trabalhadores da CV Handling anunciaram uma greve de três dias, abrangendo os aeroportos da Praia, Boa Vista e São Vicente, bem como os aeródromos do Fogo e Maio, entre 11 e 13 do corrente mês.

Os trabalhadores exigem o subsídio noturno, subsídio de risco, enquadramento de carreira, aumento salarial de 7% e o reembolso dos valores descontados durante a última greve.

De realçar que os trabalhadores da empresa realizaram uma greve de quatro dias no Aeroporto Nelson Mandela, na Praia, entre 10 e 14 de Julho.